A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming

Saranno ancora le distanze sprint ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: domani, mercoledì 11 febbraio, sarà messo in palio il titolo dei 1000 metri maschili.

L’Italia schiererà al via un solo atleta, Francesco Betti, anche se lo slot in fase di qualificazione era stato ottenuto da Daniele Di Stefano, che disputerà, invece, i 1500. Il favorito unico in questa gara (e non solo su questa distanza) è lo statunitense Jordan Stolz.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 19.00 anche su Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Francesco Betti