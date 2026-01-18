Snowboardcross, Lambert vince gara-2 a Dongbeiya. Sommariva sfiora il podio

Dopo l’appuntamento di ieri, i protagonisti dello snowboardcross sono tornati oggi in pista a Dongbeiya (Cina), per disputare la gara-2 valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi asiatiche, in campo maschile, si è disputata una fase finale che ha premiato l’australiano Adam Lambert, il quale, grazie al successo odierno, fortifica la sua leadership nella generale.

Lambert, dopo il terzo posto di ieri, è oggi riuscito a sorprendere tutti nella Big Final, tagliando il traguardo davanti ai suoi avversari. Si deve accontentare della seconda piazza l’austriaco Alessandro Haemmerle mentre sale sul gradino più basso del podio l’americano Nathan Pare. Sfuma nel finale la possibilità di podio per Lorenzo Sommariva, quarto all’arrivo.

L’azzurro, dopo il quinto posto di ieri, era oggi riuscito ad entrare in Big Final ed ha condotto l’ultimo atto in testa, prima di essere superato dagli avversari nella parte finale della pista.. L’Italia quindi resta senza podi dopo tre gare, dato che preoccupa per le Olimpiadi. L’altro azzurro, Filippo Ferrari, ha chiuso al secondo posto la Small Final, raggiungendo il sesto posto complessivo. Fuori invece ai quarti Omar Visintin.