Snowboard, Chloe Kim domina le qualifiche nell’halfpipe, seconda Shimizu

Semplicemente dominante. La statunitense Chloe Kim ha giganteggiato in occasione delle qualifiche femminili a Milano Cortina 2026, sbaragliando la concorrenza nello snowboard halfpipe in quel di Livigno.

Un successo suggellato pronti-via nella prima run, dove la nordamericana ha eseguito una prestazione di altissimo profilo stampando un punteggio al di sopra quota 90, precisamente 90.25, staccando di tre lunghezze la giapponese Sara Schimizu, partita male con una prima uscita sottotono salvo poi ben performare nella seconda, caratterizzata dallo score di 87.50.

In ritmo invece l’altra rappresentante degli Stati Uniti Maddie Mastro, ottima in entrambi i tentativi facendo comunque la differenza con il secondo, dove è arrivato uno score di 86.00. Hanno chiuso la top 5 la nipponica Rise Kudo, quarta con 84.75 con due prove pulite, oltre che la cinese Xuetong Cat, quinta con 83.00, punteggio guadagnato in seconda run.

Più lontane le due medagliate di Pechino 2022. L’iberica Queralt Castellet Ibanez si è infatti attestata al settimo posto con 81.00, mentre l’atleta del Sol Levante Sean Tomita si è fermata al nono posto con 77.50, cifra maturata in progressione. In questo segmento non era prevista alcun componente della squadra italiana.