A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, azzurri in gara, streaming
Proseguono nel migliore dei modi per l’Italia le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La spedizione azzurra ha ieri aggiunto un oro ed un bronzo al suo medagliere, salendo a quota undici medaglie conquistate in questi giorni iniziali. Da domani, tra le tante discipline presenti, si inizierà a fare sul serio anche nello snowboard cross, con tanti azzurri alla ricerca di nuovi podi.
In mattinata incomincerà infatti la lunga giornata dello snowboard cross, con le qualificazioni maschili. Dalle ore 10.00 partiranno le due manche di qualificazione per la fase finale, con ben tre azzurri al via. Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari ed Omar Visintin cercheranno di strappare il pass per i quarti di finale, per poi giocarsi le loro chance per le medaglie.
Come vedere in tv lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai 2, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, Amazon Prime Video, HBO Max, Tim Vision. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per non perdervi neanche un aggiornamento.
PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA
Giovedì 12 febbraio
10.00 Snowboard cross Uomini Manche 1 – Diretta tv su Rai 2
10.55 Snowboard cross Uomini Manche 2
13.45 Snowboard cross Uomini Ottavi di finale
14.18 Snowboard cross Uomini Quarti di finale
14.39 Snowboard cross Uomini Semifinali
14.56 Snowboard cross Uomini Small Final
15.01 Snowboard cross Uomini Big Final
19:30 Snowboard Halfpipe donne Finale – Diretta tv su Rai 2
19:30 Halfpipe donne Finale Manche 1
19:59 Halfpipe donne Finale Manche 2
20:28 Halfpipe donne Finale Manche 3
ITALIANI IN GARA
Qualificazioni Snowboard cross uomini – Sommariva Lorenzo, Ferrari Filippo, Visintin Omar
Finale Halfpipe donne – nessuna italiana al via
COME VEDERE LO SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai 2
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, Amazon Prime Video, HBO Max, Tim Vision
Diretta Live testuale: OA Sport
