Milano Cortina 2026OlimpiadiSlittinoSport Invernali
Slittino, risultati e classifica prove di oggi singolo maschile: non solo Fischnaller, bene anche Felderer
Proseguono le prove cronometrate e continuano ad arrivare buone notizie per l’Italia dello slittino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nel singolo maschile nella terza discesa il migliore risulta Dominik Fischnaller, poi preceduto, nella quarta run, dal compagno di squadra Leon Felderer.
Nella terza prova cronometrata davanti a tutti si issa Dominik Fischnaller, che chiude in 53.923 e precede gli austriaci Jonas Mueller, secondo a 0.017, e Wolfgang Kindl, terzo a 0.049. In casa Italia Leon Felderer è sesto a 0.320, mentre Alex Gufler chiude la top ten, decimo a 0.647.
Nella quarta prova cronometrata, invece, arriva la doppietta azzurra, con Leon Felderer primo in 53.976, davanti a Dominik Fischnaller, secondo a 0.008, mentre è ancora terzo l’austriaco Wolfgang Kindl, staccato di 0.078. Si piazza 11°, infine, Alex Gufler, attardato di 0.501.
PROVA CRONOMETRATA 3 SINGOLO MASCHILE
1 Dominik FISCHNALLER (ITA) 53.923 0.000
2 Jonas MUELLER (AUT) 53.940 +0.017
3 Wolfgang KINDL (AUT) 53.972 +0.049
4 Felix LOCH (GER) 54.092 +0.169
5 Kristers APARJODS (LAT) 54.183 +0.260
6 Leon FELDERER (ITA) 54.243 +0.320
7 Gints BERZINS (LAT) 54.258 +0.335
8 Nico GLEIRSCHER (AUT) 54.259 +0.336
9 Timon GRANCAGNOLO (GER) 54.457 +0.534
10 Alex GUFLER (ITA) 54.570 +0.647
11 Max LANGENHAN (GER) 54.573 +0.650
12 Valentin CRETU (ROU) 54.601 +0.678
13 Jozef NINIS (SVK) 54.618 +0.695
14 Alexander FERLAZZO (AUS) 54.655 +0.732
15 Jonathan GUSTAFSON (USA) 54.721 +0.798
16 Svante KOHALA (SWE) 54.737 +0.814
18 Pavel REPILOV (AIN) 54.794 +0.871
18 Matthew GREINER (USA) 54.915 +0.992
19 Anton DUKACH (UKR) 54.988 +1.065
20 Andriy MANDZIY (UKR) 55.038 +1.115
21 Mateusz SOCHOWICZ (POL) 55.359 +1.436
22 Ondrej HYMAN (CZE) 55.403 +1.480
23 Eduard-Mihai CRACIUN (ROU) 55.939 +2.016
24 Seiya KOBAYASHI (JPN) 56.620 +2.697
25 Zhenyu BAO (CHN) 56.873 +2.950
PROVA CRONOMETRATA 4 SINGOLO MASCHILE
1 Leon FELDERER (ITA) 53.976 0.000
2 Dominik FISCHNALLER (ITA) 53.984 +0.008
3 Wolfgang KINDL (AUT) 54.054 +0.078
4 Felix LOCH (GER) 54.154 +0.178
5 Max LANGENHAN (GER) 54.177 +0.201
6 Nico GLEIRSCHER (AUT) 54.208 +0.232
7 Kristers APARJODS (LAT) 54.284 +0.308
8 Gints BERZINS (LAT) 54.369 +0.393
9 Jonathan GUSTAFSON (USA) 54.398 +0.422
10 Timon GRANCAGNOLO (GER) 54.455 +0.479
11 Alex GUFLER (ITA) 54.477 +0.501
12 Matthew GREINER (USA) 54.515 +0.539
13 Anton DUKACH (UKR) 54.528 +0.552
14 Valentin CRETU (ROU) 54.579 +0.603
15 Jozef NINIS (SVK) 54.624 +0.648
16 Pavel REPILOV (AIN) 54.646 +0.670
17 Svante KOHALA (SWE) 54.698 +0.722
18 Andriy MANDZIY (UKR) 54.766 +0.790
19 Alexander FERLAZZO (AUS) 54.781 +0.805
20 Jonas MUELLER (AUT) 54.984 +1.008
21 Ondrej HYMAN (CZE) 55.084 +1.108
22 Seiya KOBAYASHI (JPN) 55.394 +1.418
23 Mateusz SOCHOWICZ (POL) 55.654 +1.678
24 Eduard-Mihai CRACIUN (ROU) 55.982 +2.006
25 Zhenyu BAO (CHN) 56.330 +2.354