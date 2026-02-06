A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, azzurri in gara, streaming

Iniziano finalmente i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo tanta attesa ecco la manifestazione invernale a Cinque Cerchi ospitata dal Bel Paese. Domani primo ufficiale giorno di gare che assegnerà anche le prime medaglie. Per quanto riguarda lo slittino bisognerà aspettare domenica per vedere il primo podio.

Nel frattempo però spazio alle prime due run del singolo maschile, già fondamentale in casa Italia: ci si gioca tantissimo, viste anche le prove, con Dominik Fischnaller e Leon Felderer che vanno a caccia del podio. Gli austriaci ed i tedeschi non staranno a guardare ma i due azzurri hanno dimostrato di poter valere tempi importanti sul budello di casa.

Come vedere lo slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv? La finale del singolo maschile uomini verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, in streaming gratis su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video, Tim Vision. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per non perdervi neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA SLITTINO OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Sabato 7 febbraio

17.00 Singolo maschile, prima manche

18.32 Singolo maschile, seconda manche

ITALIANI IN GARA

Slittino singolo maschile – Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler

DOVE VEDERE LO SLITTINO IN TV E STREAMING: OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Rai Play e Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport