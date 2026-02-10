Verena Hofer e Sandra Robatscher si fermano ad un passo dal podio. Ma è stata una grande Olimpiade

Un sogno che è durato due giorni. Non si può assolutamente parlare di delusione, avremmo messo infinite firme per vedere due italiane in top-5 alle Olimpiadi di Milano Cortina nel singolo femminile di slittino. Resta però l’amaro in bocca: la medaglia azzurra è sfuggita davvero per pochi centesimi.

Verena Hofer quarta, Sandra Robatscher quinta: un risultato incredibile per la Nazionale italiana sul budello di casa, l’Eugenio Monti di Cortina. Una due giorni spettacolare per le due azzurre che hanno fatto sognare, ma possono avere sicuramente qualche rammarico per qualche sbavatura che è costata la medaglia.

A vincere è l’atleta più attesa, la tedesca Julia Taubitz: dopo una prima run non eccezionale ha inserito il turbo e ha fatto il vuoto, dominando in lungo e in largo la gara con il tempo finale di 3:30.625. Il podio è sorprendente: secondo posto alla lettone Elina Bota, staccata di 918 millesimi, terzo per la statunitense Ashley Farquharson, a 957 millesimi.

Come detto, nella top-5 troviamo due bandiere tricolori: sono 63 millesimi che dividono Hofer dal sogno podio olimpico, a +1.107 invece Robatscher che nell’ultima run ha potuto approfittare del gravissimo errore della statunitense Emily Fischnaller (moglie di Dominik) per recuperare una posizione.