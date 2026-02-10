Verena Hofer dopo il quarto posto olimpico: “Risultato importante, questa pista può far crescere tutto il movimento”

Sul budello dell’Eugenio Monti in Cortina, si sono oggi concluse le ultime due manche dello slittino femminile, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine delle discese finali (la terza e la quarta), l’Italia è riuscita a portare ben due azzurre nelle prime cinque posizioni, un risultato molto positivo che lascia anche un po’ di rammarico per non aver conquistato nemmeno un metallo.

La medaglia d’oro è stata conquistata dall’atleta più attesa per queste due giornate, la tedesca Julia Taubitz. Tempo complessivo di 3:30.625 per la teutonica che si è messa alle spalle la lettone Elina Bota e la statunitense Ashley Farquharson. In casa Italia, come detto, rimane l’amaro in bocca per il quarto posto di un ottima Verena Hofer, distante solo 63 millesimi dal bronzo olimpico.

Dietro di lei, la connazionale Sandra Robatscher, quinta a 150 millesimi dal gradino più basso del podio. Nonostante non sia arrivata la medaglia, il risultato delle due italiane rimane comunque significativo e di buon auspicio. Verena Hofer, dopo l’ultima discesa, ha cosi commentato la sua prova ai microfoni della FISI: “Sono soddisfatta delle mie discese, è sempre bello gareggiare qua, è la mia prima grande esperienza olimpica e non tutti possono dire di poter gareggiare in casa. E’ un risultato molto importante anche se il podio sfugge di pochissimo: questa pista potrà far crescere ulteriormente il movimento italiano”.