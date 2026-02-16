Short track oggi, Olimpiadi 2026: orari 16 febbraio, tv, programma, streaming

Si preannuncia una mattinata ad alta tensione sul ghiaccio del Forum di Assago nella quarta sessione dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 16 febbraio, si disputeranno le fasi finali dei 1000 metri donne e le batterie dei 500 metri uomini, oltre alle fondamentali semifinali della staffetta maschile.

Italia che può contare su due outsider di lusso nei 1000 metri come Arianna Fontana ed Elisa Confortola, entrambe in grado di puntare alla finale, mentre Chiara Betti dovrà superarsi per superare un altro turno (dopo le batterie di due giorni fa) e avanzare in semifinale. Primo esame da non sbagliare nei 500 per Pietro Sighel e Thomas Nadalini (al via anche Lorenzo Previtali), che torneranno in azione poi successivamente insieme a Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli per affrontare una semifinale da brividi in staffetta contro Cina, Canada e Ungheria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle gare odierne di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SHORT TRACK OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

11.00 Quarti di finale 1000 metri donne

11.17 Batterie 500 metri uomini

11.57 Semifinali 1000 metri donne

12.06 Semifinali staffetta maschile

12.41 Finali 1000 metri donne

PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.