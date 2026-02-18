Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari slalom femminile, tv, streaming, pettorali di partenza

Siamo pronti per vivere l’ultimo appuntamento dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stiamo parlando, infatti, dello slalom femminile che si disputerà nella giornata odierna, mercoledì 18 febbraio, sulla splendida pista della Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. Si inizierà con la prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda che andrà ad assegnare le medaglie scatterà alle ore 13.30.

Chi, quindi, si metterà al collo l’ultima medaglia d’oro con i Cinque Cerchi di questa indimenticabile edizione dei Giochi Olimpici Invernali? La grande favorita, e non potrebbe essere altrimenti, è Mikaela Shiffrin. La statunitense avrà tutta la pressione del mondo sulle spalle. Colei che domina tra i pali stretti da quasi 15 anni vuole rimpolpare il suo bottino olimpico che, per la fuoriclasse che è, vede “solamente” due ori e un argento. Dopo l’oro nello slalom di Sochi 2014 sono arrivate solo delusione per lei nella sua gara.

Riuscirà a invertire il trend a Cortina? La nativa di Vail vuole vincere e proverà a proseguire in una annata che l’ha vista impressionante nello slalom. Quali saranno le rivali? Mettiamo nel novero, ovviamente, Lara Colturi, Emma Aicher, Camille Rast, Lena Duerr e Paula Moltzan. In teoria tutto doveva portare al duello tra Mikaela Shiffrin e Zrinka Ljutic ma la croata ha vissuto una stagione assolutamente da cancellare. Per le italiane la grande speranza sarà Lara Della Mea reduce dal quarto posto nel gigante.

Come seguire la gara in tv? Le due manche dello slalom femminile saranno visibili in diretta tv su Rai2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO MAX e DAZN. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dello slalom, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 10.00 Prima manche slalom femminile Cortina d’Ampezzo (Italia)

Ore 13.30 Seconda manche slalom femminile Cortina d’Ampezzo (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO MAX e DAZN

Diretta testuale: OA Sport