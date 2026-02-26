Giovanni Franzoni svetta con margine nella prima prova sulla Kandahar. Sussulto d’orgoglio di Casse

Giovanni Franzoni riprende da dove aveva lasciato ed è subito protagonista. Nella prima prova della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen l’azzurro stabilisce il miglior tempo davanti allo sloveno Martin Cater e allo svedese Felix Monsen. Si mette in evidenza anche Mattia Casse che chiude quinto alla pari con il canadese Seger.

Giovanni Franzoni, pettorale numero 6, spinge a tutta fin dai primi metri e arriva al traguardo con il tempo di 1:49.52 ,rifilando oltre un secondo e mezzo all’austriaco Hemetsberger. Alle sue spalle si piazza Martin Cater. Lo sloveno, sceso dopo la sospensione per la caduta di Alban Elezi Cannaferina, è secondo a 0.21. Terza piazza per Felix Monsen. Lo svedese, sceso con il pettorale numero 38, chiude con un ritardo di 0.26 grazie ai cinquantacinque centesimi recuperati nel finale. L’americano Ryan Cochran-Siegle termina quarto con un ritardo di sei decimi.

Il canadese Brodie Seger, pettorale numero 35, è quinto a 0.64 dalla testa della gara. Stesso tempo del canadese per Mattia Casse dopo aver accusato solo tredici centesimi a metà gara. Il francese Nils Allegre termina settimo a 0.66 davanti al connazionale Matthieu Bailet, ottavo a 0.74.

Lo svizzero Alexis Monney è nono a 0.79 grazie al mezzo secondo recuperato nel penultimo settore. Il tedesco Simon Jocher chiude decimo con 1.02 di distacco. Marco Odermatt, leader della classifica generale e di quella di specialità, non forza e termina sedicesimo a 1.36 dall’azzurro. Il campione olimpico Franjo von Allmen sceglie di non spingere e, dopo un buon inizio di gara, paga oltre tre secondi di ritardo.

Christof Innerhofer taglia il traguardo in 1:51.06 ed è ventitreesimo a 1.54. Florian Schieder accumula distacco in progressione e conclude ventiquattresimo a 1.58 dal compagno di squadra. Guglielmo Bosca viaggia sui tempi di Franzoni fino a metà tracciato per poi chiudere in trentunesima posizione, a due secondi dal compagno. Benjamin Jacques Alliod taglia il traguardo con 1:52.23, tempo che gli vale la trentottesima posizione. Dominik Paris, dopo essere arrivato a metà gara con un secondo di ritardo, si rialza completamente nella seconda parte e chiude con oltre tredici secondi di distacco.