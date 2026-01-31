Sofia Goggia in testa alla Coppa del Mondo di superG! Il vantaggio sulle avversarie e le gare mancanti

Sofia Goggia svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di superG dopo la disputa di quattro prove in questa specialità. La fuoriclasse bergamasca primeggia con 280 punti, frutto dei seguenti risultati: 100 per la vittoria in Val d’Isere prima di Natale, 80 per il secondo posto odierno a Crans Montana, 60 per la terza piazza a St. Moritz e 40 per la sesta posizione a Tarvisio.

L’azzurra ha rafforzato la propria posizione grazie al riscontro odierno in Svizzera e ora può fare affidamento su 60 lunghezze di vantaggio nei confronti della neozelandese Alice Robinson (220 dopo il sesto posto di stamattina), mentre la statunitense Lindsey Vonn è scivolata in terza posizione a quota 190 dopo non essersi presentata al cancelletto di partenza (ieri era caduta in discesa libera).

Sofia Goggia non ha mai alzato al cielo la Sfera di Cristallo di superG, mentre ci è riuscita in ben quattro occasioni in discesa libera (2018, 2021, 2022, 2023): l’appetito vien mangiando e la caccia ripartirà dopo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove la 33enne si presenterà con tutte le carte in regola per fare saltare il banco in entrambe le discipline veloci.

Quante gare di superG mancano al termine della stagione riservata al massimo circuito internazionale itinerante? Il calendario propone altri quattro appuntamenti: a Soldeu (Andorra) il 28 febbraio e il 1° marzo (la prima prova è il recupero dell’evento cancellato a Zauchensee), in Val di Fassa (Italia) l’8 marzo, a Lillehammer (Norvegia) il 22 marzo nell’ambito delle Finali della Coppa del Mondo. Il primo giorno di primavera sarà Sofia Goggia a fare festa?

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPERG

1. Sofia Goggia (Italia) 280

2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 220

3. Lindsey Vonn (USA) 190

4. Romane Miradoli (Francia) 181

5. Malorie Blanc (Svizzera) 153

6. Ester Ledecka (Cechia) 130

7. Emma Aicher (Germania) 124

8. Cornelia Huetter (Svizzera) 123

9. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 111

10. Elena Curtoni (Italia) 105

CALENDARIO PROSSIME GARE COPPA DEL MONDOSUPERG

28 febbraio SuperG a Soldeu (Andorra)

1° marzo SuperG a Soldeu (Andorra)

8 marzo SuperG in Val di Fassa (Italia)

22 marzo SuperG a Lillehammer (Norvegia), finali