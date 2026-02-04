Sofia Goggia e Federica Brignone, c’è da attendere! La prima prova di discesa a Cortina non si svolgerà

Le copiose nevicate degli ultimi due giorni hanno costretto gli organizzatori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ad annullare la prima delle tre prove cronometrate della discesa femminile, prevista domani, giovedì 5 febbraio, sull’Olympia delle Tofane.

Nel corso della riunione dei capitani delle squadre, iniziata alle ore 17.00, Peter Gerdol, direttore di gara della FIS, ha affermato: “Avete visto che la forte nevicata è in corso e le previsioni meteo non ci permettono di pianificare ragionevolmente l’allenamento per domani“.

L’attenzione si sposta ora sulle prove di venerdì e sabato: “Concentreremo sicuramente tutti i nostri sforzi domani, e poi manterremo il programma. Concentreremo tutti i nostri sforzi per essere pronti per la prova cronometrata mattutina di venerdì, che è l’obiettivo principale ora“.

Thierry Robert-Luciani, meteorologo della FIS, lascia intendere che domani il peggio dovrebbe passare, e che venerdì si possa svolgere la prova: “Sono previste intense nevicate nella prossima notte e si prevede che le nevicate cesseranno a metà giornata di domani“.