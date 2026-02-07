Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026

Nell’ultima partita in programma in questo 7 febbraio per il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Canada raccoglie e rilancia un messaggio agli USA (che qualche ora fa si è imposto per 5-0 sulla Finlandia, all’interno del Gruppo A). Le ragazze di Colin Muller, in una gara speciale per l’head coach, si sono infatti imposte con il risultato di 4-0 sulla Svizzera.

LA CRONACA

Il primo periodo è a senso unico per quanto riguarda il pallino del gioco, ma si conclude 0-0 in termini di punteggio. Il Canada assalta la porta di Maurer, ma non riesce in nessun modo a passare, neppure sfruttando un powerplay nell’ultimo minuto. A nulla servono i 17 tiri a 2 verso la porta nella frazione per sbloccare le cose.

Si riparte con le nordamericane ancora proiettate nella zona d’attacco. Una “picconata” dopo l’altra sino al nuovo powerplay che mette Spooner al 28′ in condizione di segnare l’1-0 che rompe l’equilibrio di punteggio. Tante occasioni per Canada, ma nessun altro sussulto.

Ultimi venti minuti. Si comincia con una doppia penalità da 2 minuti per la Svizzera: in panca puniti ci finisce due volte in successione Wey, che al 42′ prende la prima espulsione e al 44′, appena rientrata la seconda. Sulla seconda superiorità il Canada colpisce con la zampata di Fillier, che vale il 2-0 a poco più di 15 minuti dalla fine.

Parte conclusiva del match, le “Maple Leaf” provano ad aumentare la differenza reti e ci riescono. Gosling e Watts timbrano il cartellino, mentre le elvetiche iniziano ad accusare la stanchezza di una gara passata praticamente tutta in difesa. Si chiude con il risultato finale di 4-0.