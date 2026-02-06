LIVE Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026. Trasferta rovente ad Atene per i bolognesi che devono reagire per tenere ancora vive le speranze di agganciare i play-in.

Le V-nere vogliono rialzare la testa dopo il ko casalingo di 48 ore fa contro l’ASVEL Villeurbanne fanalino di coda (70-80), dove si son fatte sentire e non poco le assenze pesanti di ‘Momo’ Diouf e Alessandro Pajola mentre Carsen Edwards ha messo a referto 20 punti ma non son bastati ad evitare la sconfitta tra le mura amiche. 12-14 è il record degli uomini di coach Dusko Ivanovic, che devono vincere per non perdere ulteriore terreno dalle squadre che li precedono in graduatoria.

In cerca di riscatto anche l’Olympiacos Pireo, con gli ellenici reduci dalla battuta d’arresto contro Dubai Basketball all’overtime (108-98 dTs) che però li mantiene ancora in seconda posizione con 16-9 di score dietro solo al Fenerbahce Istanbul campione in carica. Fari puntati su Tyler Dorsey e sull’esperto Evan Fournier, con Sasha Vezenkov capace di armare il braccio da qualsiasi posizione mentre l’ex Pesaro Tyrique Jones osserverà il pitturato.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Peace&Friendship Stadium di Atene (Grecia) alle 20:15 ora italiana – le 21:15 secondo il fuso orario della Capitale ellenica, con la diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205) e la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olympiacos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026!