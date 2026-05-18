Tegola Virtus Bologna, si ferma Alston Jr a causa di una frattura scomposta al metacarpo

È incominciata nel migliore dei modi per la Virtus Bologna la rincorsa allo Scudetto. Nella prima partita casalinga nei playoff, i felsinei hanno battuto l’Aquila Trento conquistando il primo punto della serie. Alla notizia positiva della vittoria si affianca però una pesante tegola, destinata a cambiare i pieni della squadra che ha concluso la regular season al primo posto.

Nel match di ieri Derrick Alston Junior ha infatti subito un colpo alla mano sinistra che lo ha costretto a fermarsi. Gli esami a cui il giocatore delle V-Nere si è sottoposto hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo metacarpo. Un infortunio importante che arriva nel momento più importante della stagione e che costringerà l’ala bianconera a fermarsi fino al termine dei playoff.

Una perdita grave per la Virtus Bologna. Parliamo infatti di uno dei migliori realizzatori dall’arco (il settimo del Campionato) ed un giocatore decisivo in entrambe le metà campo. Alston garantiva equilibrio e costringeva le difese ad allargarsi per riuscire a limitarlo. Ora la squadra bolognese dovrà fare a meno di una delle pedine fondamentali del roaster, con i playoff ancora tutti da disputare.

Questa la nota della Virtus Olidaa Bologna sull’infortunio: “Virtus Pallacanestro Bologna comunica che, a seguito del trauma contusivo subito nella gara di ieri contro Trento, Derrick Alston Jr. ha riportato una frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra. L’iter terapeutico verrà definito nei prossimi giorni”.