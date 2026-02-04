Basket, la Virtus Bologna perde in casa con l’Asvel e vede allontanarsi la top10 in Eurolega

La Virtus Bologna si conferma nel momento più difficile della sua stagione, anche a causa di una lunga serie di infortuni, e cede tra le mura amiche della Fiera anche a cospetto dell’Asvel Villeurbanne nel 26° turno della regular season dell’Eurolega 2025-2026 di basket. Terza sconfitta casalinga di fila in Europa (la quarta considerando anche il campionato italiano) nel giro di due settimane per le Vu Nere, che vedono svanire forse definitivamente le residue chance di accedere alla post-season.

Con questo risultato, i bianconeri di Bologna si attestano infatti al 12° posto della classifica insieme a Dubai con un record di 12-14, distante una sola vittoria dall’Olimpia Milano ma soprattutto tre successi dalla zona play-in attualmente chiusa da Zalgiris Kaunas e Monaco con un bilancio di 15-11 quando mancano dodici giornate al termine della stagione regolare.

In assenza degli infortunati Pajola, Morgan e Diouf, i padroni di casa emiliani sono andati presto in difficoltà chiudendo in svantaggio sia il primo (17-21) che soprattutto il secondo quarto (33-43) con un gap di 10 punti all’intervallo lungo. La riscossa virtussina è arrivata poi nel terzo periodo, con un parziale di 12-0 che ha consentito a Niang e compagni di mettere addirittura la testa avanti tornando pienamente in partita (54-55 al 30′).

I francesi hanno trovato la controfuga decisiva ad inizio ultimo quarto, volando sul +10 (56-66) e rintuzzando ogni tentativo di rimonta bolognese fino al 70-80 conclusivo. Ininfluenti a conti fatti i 20 punti di un Edwards produttivo ma anche molto discontinuo, mentre l’unico altro virtussino in doppia cifra è a sorpresa Diarra con 10 punti (5/6 dal campo) in meno di 14 minuti.