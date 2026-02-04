Basket, la Reyer Venezia piazza il colpo contro il Manresa e si qualifica per i playoff di EuroCup

Colpo doppio della Reyer Venezia, che non solo vince in Spagna sul campo del Manresa per 91-75, ma centra anche la qualificazione ai playoff di EuroCup. Continuerà dunque la stagione europea della squadra italiana, al suo secondo successo consecutivo in coppa e che conferma l’ottimo momento, che la vede attualmente al terzo posto anche in campionato. Una vittoria maturata nell’ultimo quarto con un clamoroso parziale di 25-9 ed ora la Reyer si trova al quarto posto in classifica in vista della prossima sfida con la capolista Hapoel Gerusalemme.

Il protagonista della vittoria veneziana è sicuramente RJ Cole, che ha messo a referto 25 punti. Amedeo Tessitori sfiora la doppia doppia, chiudendo con 11 punti e 8 rimbalzi ed in doppia cifra terminano anche Kyle Wiltjer (15), Carl Wheatle (13) e Denzel Valentine (11). Al Manresa non bastano i 17 punti di una delle tante vecchie conoscenze del nostro campionato nel roster della formazione spagnola, come Retin Obasohan, che mette a referto 17 punti.

Una partita che ha veramente vissuto in equilibrio per trenta minuti, visto che si è entrati nell’ultimo quarto con il tabellone che segnava 66-66. Da quel momento si è scatenato RJ Cole, che ha segnato ben undici punti nella sola ultima frazione. Venezia ha costruito il break decisivo fin da subito e soprattutto ha alzato il muro difensivo. Il parziale si è allargato sempre di più, arrivando poi al 91-75 con cui la Reyer ha concluso il match.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BAXI MANRESA – UMANA REYER VENEZIA 75-91 (24-24, 25-23, 17-19, 9-25)

Manresa: Akobundu-Ehiogu 4, Bassas 7, Reyes 13, Ubal 7, Steinbergs 12, Knudsen, Olinde 8, Paulicap 3, Oriola 2, Obasohan 17, Fernandez, Perez 2

Venezia: Tessitori 11, Cole 25, Lever 1, De Nicolao, Candi 8, Wheatle 13, Janelidze, Parks 7, Wiltjer 15, Valentine 11