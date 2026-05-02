LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere in campo nella prima semifinale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e il VafikBank Istanbul, valido per l’importantissima semifinale di Champions League volley femminile. Iniziano le Final Four, che si concluderanno la giornata di domenica 3 maggio con la finalissima. Dall’altro lato del tabellone, ci sono Eczacibasi Istanbul e Savino del Bene Scandicci.

Conegliano e Istanbul non si affrontano dal febbraio del 2024, quando le Pantere eliminarono le turche ai quarti di finale della Champions League con una doppia vittoria per 1-3 e 3-1, sia all’andata che al ritorno. La squadra di Daniele Santarelli, campionessa in carica della competizione, punta al successo europeo dopo aver chiuso il capitolo scudetto, vinto in finale contro la Numia Vero Volley Milano di Paola Egonu.

La squadra italiana e quella turca sono partite nei play off direttamente dai quarti di finale avendo chiuso al primo posto i loro rispettivi gironi. Conegliano ha superato lo Zeren Spor Ankara, mentre il VafikBank ha eliminato la già citata Milano di Stefano Lavarini con un doppia vittoria per 3-2. Le Pantere saranno favorite ma essendo uno scontro diretto tutto può succedere.

Il match tra Conegliano e VafikBank andrà in scena alle 16.00 e sarà la prima delle due semifinali della competizione che verrà disputata alla Ulker Sports Hall di Istanbul, con le turche che quindi giocheranno in casa. Segui l’intera semifinale, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!