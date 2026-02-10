MotoGP, Francesco Bagnaia: “A Sepang ottimo test, cercare subito un ottimo tempo non è la cosa migliore”

I primi test della stagione MotoGP si sono conclusi con segnali positivi per Francesco Bagnaia. Il centauro italiano, in sella alla sua nuova Ducati Ufficiale, ha fatto segnare il sesto miglior tempo. Non è tanto il risultato ad essere significativo ma bensì le sensazioni del due volte campione del mondo nella classe regina, tornato a divertirsi sulla sua moto.

Il torinese si è mostrato a Sepang molto veloce soprattutto nella simulazione gara, facendo registrare il miglior risultato alle spalle di Alex Marquez, impegnato in sella alla Ducati del Team Gresini. Bagnaia ha infine spiegato di non essersi focalizzato sul time-attack, nel quale ha accumulato un ritardo superiore al mezzo secondo proprio dal fratello di Marc.

Queste le dichiarazioni dell’italiano, riportate da crashnet: “Negli ultimi anni, durante i test, ho sempre cercato di ottenere un ‘tempone’, ma poi ho capito che forse non è sempre la cosa migliore essere così veloce in un test. Forse ho effettuato la simulazione di qualifica un po’ troppo presto, ma ho ancora i test in Thailandia per lavorare su questo aspetto”.

Bagnaia ha infine tratto le conclusioni finali dei primi test dell’anno: “Ho perso un po’ di terreno negli ultimi tre giri, ho faticato un po’ a mantenere costante la gomma anteriore e stiamo lavorando per capire cosa posso migliorare. In generale comunque è stato un buon test sia a livello di bontà del materiale provato sia a livello di prestazioni”.