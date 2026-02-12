MotoGP, Fermin Aldeguer salterà anche i test di Buriram e l’esordio stagionale. Al suo posto Michele Pirro

La speranza sua e del team erano rivolte ad un recupero-lampo dopo l’infortunio al femore di inizio gennaio, ma i sogni di Fermin Aldeguer e del team Gresini sono naufragati contro la dura realtà. Lo spagnolo, infatti, è ancora impegnato nel recupero dopo l’operazione subita e, come ampiamente previsto e preventivabile, le tempistiche si stanno dilatando.

Fermin Aldeguer, come è stato comunicato, salterà sia i test di Buriram, sia l’esordio stagionale che si terrà sullo stesso tracciato, in occasione del Gran Premio di Thailandia. “Quando tornerò? Spero il prima possibile, ma per ora non posso dire una data precisa, una gara sicura. Ho alcuni obiettivi per quanto riguarda il tempo che mi ci vorrà per tornare. Vorrei essere in Brasile, o forse ad Austin, ma devo aspettare tutti gli esami medici, vedere come mi sento con la gamba, dopo di che torneremo” aveva spiegato il murciano qualche giorno fa.

Dopo le parole del giovane talento spagnolo oggi è arrivato anche l’annuncio del team di Faenza: “Il recupero di Fermin Aldeguer procede a grandi falcate, anche se non abbastanza per vederlo già in Thailandia. Lo spagnolo non sarà presente nei test di Buriram e nemmeno nella prima gara della stagione. Al suo posto Michele Pirro”.

Senza tanti giri di parole, per Fermin Aldeguer si apre una stagione decisamente in salita. Dopo aver vinto a mani basse il titolo di “rookie of the year 2025”, il nuovo campionato lo vedrà in notevole difficoltà. Da un lato dovrà tornare al 100% dopo un brutto infortunio, perché la rottura di un femore è quanto mai pesante, dall’altro dovrà recuperare il tanto tempo perso con la moto. Conoscere la sua GP25 gli costerà tempo e pazienza, mentre tutti gli altri rivali avranno già messo in archivio migliaia di chilometri tra test e prime gare.