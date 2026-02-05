MotoGP, Ducati mette paura a tutti nei test di Sepang. Aprilia risponde presente con Bezzecchi

La MotoGP riprende con i test pre-stagionali di Sepang e Ducati inizia nel migliore dei modi con i piloti ufficiali e con i team privati. Marc Marquez, leader nel day-1, si è confermato su ottimi livelli anche nel resto del programma, il n. 93 dello schieramento ha di fatto sempre tenuto testa a Francesco Bagnaia.

Ottimi riscontri quindi dalla Desmosedici GP26, oltremodo competitiva anche con Alex Marquez. Il centauro di Gresini si è distinto nell’ultimo giorno mostrando un passo gara più che mai convincente, superiore a più riprese a quello del fratello e di Bagnaia. Sempre in casa Ducati ottimi segnali per le due unità schierate da VR46, spesso nella parte alta della classifica con Fabio Di Giannantonio o Franco Morbidelli

Il marchio di Borgo Panigale vuole confermarsi in vetta e da subito sembra mettere paura alla concorrenza. C’è però un brand non molto lontano, Aprilia sembra infatti più vicina che mai ai rivali. Marco Bezzecchi, unico in azione visto l’infortunio di Jorge Martin, è sempre stato tra i migliori nel corso della tre giorni malese, competitivo sul passo gara ed anche nel singolo time-attack.

Il romagnolo, fresco di rinnovo, sembra aver ritrovato le sensazioni di fine 2025, l’unico del gruppo realmente in grado di impensierire le sempre competitive Ducati. Tanto il lavoro svolto dal 27 riminese e da Lorenzo Savadori, collaudatore che ha preso il posto di Martin nel corso della settimana malese.

Gli altri inseguono al momento, tanto il lavoro svolto da KTM che ha portato diverse soluzioni aerodinamiche. Molti giri anche per Honda, l’esatto contrario rispetto a Yamaha che ha perso di fatto l’intero day-2 per investigare su alcuni problemi tecnici.

Augusto Fernandez, Toprak Razgatlıoğlu ed Alex Rins dovranno recuperare il tempo perso a Buriram nella prossima fase di test collettivi per quanto riguarda il Motomondiale. La speranza è quella di rivedere entro il via del 2026 anche Fabio Quartararo, protagonista di una scivolata nel corso del day-1 che ha provocato una frattura al dito medio della mano sinistra.