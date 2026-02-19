Dove vedere in tv i Test di MotoGP, Buriram 2026: orari 21-22 febbraio, tv, streaming

Tra sabato 21 e domenica 22 febbraio andrà in scena a Buriram l’ultima finestra ufficiale di Test MotoGP in preparazione del Mondiale 2026, che comincerà poi tra una settimana proprio al Chang International Circuit. In Thailandia si disputeranno due giornate di collaudi per un totale di quasi 16 ore di attività in pista nell’ultimo atto della pre-season per la classe regina.

Grande curiosità per rivedere in azione i big del campionato che potrebbero lottare per il titolo iridato, con in pole position Marc Marquez sulla Ducati ma anche gli italiani Marco Bezzecchi (su Aprilia) e Francesco Bagnaia (sull’altra GP26 Factory di Borgo Panigale). Da monitorare anche il confronto diretto tra le varie moto, con KTM e Honda sempre più vicine al vertice e la Yamaha che apre un nuovo corso con l’introduzione del motore V4.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming dei Test ufficiali pre-stagionali 2026 della MotoGP in Thailandia. Non è prevista la copertura televisiva ed in streaming dell’evento, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO TEST MOTOGP BURIRAM 2026

Sabato 21 febbraio

4.00-12.00 Prima giornata test ufficiali MotoGP a Buriram (Thailandia)

Domenica 22 febbraio

4.00-12.00 Seconda giornata test ufficiali MotoGP a Buriram (Thailandia)

PROGRAMMA TEST MOTOGP BURIRAM: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.