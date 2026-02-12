Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Hockey ghiaccio: il Canada stende la Cechia nell’esordio alle Olimpiadi
All’esordio nel torneo maschile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Canada non sbaglia. I fortissimi nordamericani hanno infatti tramortito con il punteggio di 5-0 la Cechia.
LA CRONACA
C’è gara solo per un tempo: il primo, con i cechi che tengono botta ma, a pochi secondi dalla fine del periodo incassano l’1-0 di Celebrini.
Da quel momento in poi il match, di fatto, termina di essere combattuta. Nel secondo segmento del duello infatti Stone al 27′ e Horvat, al tramonto della parte centrale, insaccano il 2-0 e il 3-0.
La Cechia è incapace di reagire: il Canada invece colpisce ancora. MacKinnon e Suzuki entrano nel tabellino dei marcatori suggellando una super prestazione canadese che vale il 5-0 definitivo.
