Hockey ghiaccio femminile: gli USA spazzano via il Canada. Candidatura all’oro olimpico per gli States

Nel primo dei presumibili due confronti fra gli USA e il Canada, per quanto riguarda il gradino più alto del podio del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non c’è gara. In un’arena Santagiulia colma fino all’ultimo sediolino infatti, le statunitensi battono agevolmente le rivali con il punteggio di 5-0, nella quarta giornata del Girone A, lanciandosi verso i quarti di finale dove sfideranno un’Italia che partirà certamente estremamente sfavorita, ma che avrà sicuramente voglia di provare a misurarsi contro le “Maestre del Gioco” .

LA CRONACA

Il Canada prova a partire forte, ma dopo meno di 4 minuti le americane trovano la pronta deviazione di Harvey per andare a siglare l’1-0 che scuote il match. La rappresentativa della “Foglia d’Acero” prova a reagire, ma nel finale di frazione viene trafitta da un’azione spettacolare che porta Bilkah a griffare il punto del 2-0 sottomisura rispetto alla gabbia avversaria.

Il secondo segmento di partita si apre con la penalità per Fillier e il powerplay degli USA che porta al gol Simms – rete convalidata a seguito di doppia revisione – per il 3-0. Un punteggio che si allarga fino al 4-0 del secondo e ultimo break quando ancora Bilka trova il modo di andare a referto.

La gara è decisa, ma nel terzo periodo c’è ancora spazio per una giocata meravigliosa di Edwards che si inventa un gol che esplodere d’entusiasmo l’arena: si va sul 5-0.

Gli USA vincono così il Girone A, avendo collezionato 4 successi in 4 incontri, senza dover attendere l’esito del recupero fra Canada e Finlandia. Spaventosi i numeri della squadra John Wroblewski: 20 gol fatti e solo 1 subito, nella prima partita contro la Cechia, porta imbattuta da tre gare.