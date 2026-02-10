CurlingMilano Cortina 2026Sport Invernali
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming
Domani, mercoledì 11 febbraio, comincerà il torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata inaugurale si svolgerà nello specifico un solo segmento, quello serale, al via alle 19:05.
Nello specifico saranno quattro le partite pianificate. La più importante riguarda l’Italia di Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman, i quali saranno impegnati contro la corazzata della Svezia. Sulle altre piste si sfideranno Canada-Germania, Cechia-Usa e Gran Bretagna-Cina.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda mercoledì 11 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV ALLE OLIMPIADI 2026
Mercoledì 11 febbraio
19.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia (Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman)–Svezia, Canada-Germania, Cechia-USA, Gran Bretagna-Cina
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (Italia-Svezia), in alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play (Italia-Svezia), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.