Dove vedere in tv Italia-Danimarca, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver perso le prime due partite contro Svizzera e Corea del Sud e aver incrociato Cina e Svezia, l’Italia proseguirà la propria avventura nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 affrontando la Danimarca. L’appuntamento è per domenica 15 febbraio (ore 14.05) sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti, per quella che sarà l’unica partita di giornata delle azzurre.

La skip Stefania Constantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli cercheranno di vincere per cercare di rimanere ancora aggrappate a una sempre più residua speranza di qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca, partita del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-DANIMARCA CURLING OLIMPIADI

Sabato 14 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Danimarca a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaisportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.