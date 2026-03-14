Combinata nordicaSci Nordico
Combinata nordica: Johannes Lamparter domina il PCR di Oslo. Italiani lontani
Ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Domani va in scena ad Oslo, in Norvegia, la gara che conclude la stagione, una Gundersen con salto da Holmenkollbakken.
Guida la classifica dopo il Provisional Competition Round il già vincitore della Coppa del Mondo Johannes Lamparter. L’austriaco ha trovato, nonostante un gate inferiore, la miglior distanza con 130 metri, 130,9 il punteggio totale.
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Seconda posizione per il giapponese Ryota Yamamoto, staccato virtualmente di 26”, mentre al terzo posto troviamo l’altro austriaco Thomas Rettenegger.
In casa Italia il migliore è Aaron Kostner, in quarantesima piazza. Quarantacinquesimo Domenico Mariotti, cinquantesimo Alessandro Pittin.
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