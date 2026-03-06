Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro vince a Lahti, Johannes Lamparter si prende la Coppa del Mondo

Penultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile in Finlandia. A Lahti è andata in scena la Gundersen dal Large Hill Salpausselkä HS130, la vittoria è andata al campione olimpico Jens Luraas Oftebro.

Il successo del fuoriclasse norvegese è stato ipotecato già dal salto: la terza posizione, a pochi secondi di distanza dalla vetta, ha potuto esaltare le sue doti nello sci di fondi e sui 10 chilometri non ci sono stati problemi a staccare tutti, trovando il quarto successo stagionale.

Trionfo per la famiglia Oftebro: secondo infatti a 3”3 chiude il fratello Einar Luraas Oftebro. A completare il podio il padrone di casa Ilkka Herola, vincitore nella tappa di Bad Mitterndorf. Può gioire, nonostante la quarta posizione, Johannes Lamparter: l’austriaco conquista la Coppa del Mondo con una gara di anticipo, vantaggio che diventa incolmabile.

In casa Italia il migliore è Aaron Kostner che chiude in ventisettesima posizione. Fuori dalla top-30 Domenico Mariotti ed Alessandro Pittin, rispettivamente 34mo e 35mo, mentre è 40mo Raffaele Buzzi.