Il tabù è caduto! Lisa Vittozzi regala il primo oro al biathlon nella storia delle Olimpiadi!

La nona medaglia è la prima d’oro per l’Italia del biathlon ai Giochi Olimpici: il merito è di Lisa Vittozzi, che a Milano Cortina 2026, sulle nevi di Anterselva, vince la 10 km pursuit femminile, dopo aver conquistato l’argento nella staffetta 4×6 km mista assieme a Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dorothea Wierer.

Quello appena citato è stato anche il secondo argento della storia dell’Italia ai Giochi, con l’unico precedente che era quello di Nagano 1998, quando nella 20 km individuale maschile Pieralberto Carrara aveva chiuso alla piazza d’onore.

Sei, invece, i bronzi dell’Italia finora alle Olimpiadi: a Calgary 1988 Johann Passler fu terzo sia nella 20 km maschile che nella staffetta 4×7,5 km maschile, assieme a Werner Kiem, Gottlieb Taschler ed Andreas Zingerle, poi a Sochi 2014 Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch e Lukas Hofer salgono sul gradino più basso del podio nella staffetta mista, piazzamento confermato a PyeongChang 2018, con Lisa Vittozzi, al posto di Oberhofer.

Nella stessa edizione dei Giochi era arrivato anche il terzo posto nella 10 km sprint maschile di Dominik Windisch, mentre l’ultima azzurra a salire sul gradino più basso del podio è stata Dorothea Wierer, che a Pechino 2022 ha chiuso terza nella sprint 7.5 km femminile.

MEDAGLIE DELL’ITALIA NEL BIATHLON ALLE OLIMPIADI

ORI

Milano Cortina 2026 – Inseguimento 10 km femminile – Lisa Vittozzi

ARGENTI

Nagano 1998 – Individuale 20 km maschile – Pieralberto Carrara

Milano Cortina 2026 – Staffetta mista – Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi

BRONZI

Calgary 1988 – Individuale 20 km maschile – Johann Passler

Calgary 1988 – Staffetta 4×7.5 km maschile – Werner Kiem, Gottlieb Taschler, Johann Passler, Andreas Zingerle

Sochi 2014 – Staffetta mista – Dorothea Wierer, Karin Oberhofer, Dominik Windisch, Lukas Hofer

PyeongChang 2018 – Sprint 10 km maschile – Dominik Windisch

PyeongChang 2018 – Staffetta mista – Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch

Pechino 2022 – Sprint 7.5 km femminile – Dorothea Wierer