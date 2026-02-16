Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
Federica Brignone oro in superG e gigante nella stessa Olimpiade: solo due uomini ci erano riusciti
Federica Brignone ha chiuso in bellezza la sua incredibile avventura da sogno ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo per dispersione lo slalom gigante e completando una doppietta assolutamente impronosticabile alla vigilia. La Tigre di La Salle ha conquistato due titoli in questa rassegna a cinque cerchi, dieci mesi dopo il grave infortunio che sembrava poter mettere a rischio il prosieguo della sua carriera agonistica.
La 35enne valdostana è salita sul gradino più alto del podio a Cortina d’Ampezzo sia in superG che in gigante, impresa senza precedenti (in una singola edizione) nella storia delle Olimpiadi per quanto riguarda lo sci alpino femminile. Gli unici a riuscirci in passato sono stati due uomini: il tedesco Markus Wasmeier a Lillehammer 1994 ed il mitico atleta austriaco Hermann Maier a Nagano 1998 (pochi giorni dopo una terribile caduta avvenuta durante la gara di discesa).
Brignone, dominatrice incontrastata della passata stagione prima dell’infortunio, detiene adesso contemporaneamente il titolo olimpico e iridato in slalom gigante ma soprattutto vanta in bacheca almeno due ori ai Giochi Olimpici, due ori ai Campionati Mondiali e due Coppe del Mondo generali come Hanni Wenzel, Vreni Schneider, Janica Kostelic e Mikaela Shiffrin.