Combinata nordica, Lamparter vince a Oslo davanti ai fratelli Oftebro. Si ritira Pittin, exploit di Bortolas

Johannes Lamparter chiude in bellezza la stagione e si impone nella Gundersen individuale di Oslo, valevole come ultimo atto della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. L’austriaco, che aveva già festeggiato la conquista della seconda Sfera di Cristallo in carriera con una gara d’anticipo, si è tolto la soddisfazione di aggiudicarsi la sesta vittoria individuale dell’inverno precedendo al traguardo proprio il secondo ed il terzo della classifica generale.

Lamparter, che si porta a quota 23 affermazioni complessive nel circuito maggiore, aveva fatto la differenza nel segmento di salto mattutino sul trampolino grande di Holmenkollen gestendo poi abbastanza agevolmente l’ampio vantaggio accumulato sul resto della concorrenza grazie ad una solida prestazione sugli sci nella 10 km a inseguimento di fondo.

Il 24enne tirolese ha resistito alla rimonta dei fratelli norvegesi Jens (dominatore dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026) ed Einar Luraas Oftebro, che hanno completato il podio odierno rispettivamente a 31 e 53″ dalla vetta. Terzo posto sfumato allo sprint finale per il finlandese Ilkka Herola, che si deve accontentare della quarta moneta davanti al connazionale Otto Niittykoski.

Quella di oggi è stata l’ultima gara in carriera per diversi protagonisti della combinata nordica internazionale tra cui il giapponese Akito Watabe, il tedesco Johannes Rydzek ma anche l’azzurro Alessandro Pittin, che dice addio all’agonismo dopo aver coronato il sogno di prendere parte alla sua sesta rassegna olimpica (la seconda in Italia, dopo il debutto a Torino 2006).

Sul fronte italiano va accolto con enorme soddisfazione il 14° posto di Iacopo Bortolas, autore di una prestazione convincente sia nel salto (16°) che sugli sci stretti (17° tempo parziale nella 10 km), centrando di gran lunga il suo miglior risultato in Coppa del Mondo (non aveva mai fatto meglio di 29°), ma sono entrati in zona punti anche Aaron Kostner 26° e Domenico Mariotti 34°.