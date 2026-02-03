Bob, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Baumgartner cerca l’impresa nel 4

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono alle porte e l’Italia sogna in grande anche in una disciplina dove il podio a Cinque Cerchi manca da Torino 2006, il bob. Sul budello di casa gli azzurri si sono testati al meglio e possono veramente sognare di spezzare il dominio tedesco.

Una sola carta da medaglia azzurra, il bob a 4 di Patrick Baumgartner. La Germania appare un gradino sopra tutti: tre equipaggi (Johannes Lochner, Francesco Friedrich ed Adam Ammour) che sono un livello superiore rispetto ai rivali. Baumgartner però ha dimostrato in stagione di avvicinarsi molto al podio, raggiungendolo anche in quel di Igls.

Sicuramente il fattore casa può spingere l’equipaggio tricolore (con Baumgartner troviamo anche Lorenzo Bilotti, Robert Mircea ed Eric Fantazzini): sul catino Eugenio Monti sono state infinite le discese degli azzurri che sanno a memoria tutti i particolari e potranno avere un vantaggio enorme anche a livello di materiale.

Servirà un’impresa per trovare quel podio che al maschile manca addirittura dal 1998. Dicevamo che l’unica possibilità è questa, visto che nel 2 Baumgartner non è performante come nel 4 e al femminile le azzurre partono in quarta fascia.