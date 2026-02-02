BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Calendario bob Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming
I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 stanno ufficialmente per incominciare. L’attesa sta finalmente per concludersi e l’Italia sarà il punto di riferimento per lo sport mondiale. I Cinque Cerchi saranno i nostri compagni per le prossime settimane con emozioni e spettacolo che arriveranno uno dietro l’altro. Tra gli sport più interessanti che potremo ammirare nelle prossime giornata non mancherà, ovviamente, il bob. Sul budello intitolato a Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo il cosiddetto “Sliding Center” vedremo un programma ricchissimo tra bob a 2 maschile e femminile, bob a 4 maschile e monobob femminile. 4 titoli in palio. Chi se li aggiudicherà?
Come sarà composta la squadra azzurra? Al via della rassegna con i Cinque Cerchi vedremo tra gli uomini Baumgartner Patrick 27/12/1994 G.S. Fiamme Azzurre, Bilotti Lorenzo 21/09/1994 G.S. Fiamme Oro, Fantazzini Eric 27/04/1996 C.S. Carabinieri, Mircea Robert Gino 09/08/1999 C.S. Carabinieri mentre la riserva sarà Verginer Alex 03/10/1994 C.S. Esercito. Tra le donne vedremo in azione Andreutti Giada 16/02/1995 C.S. Aeronautica Militare, De Silvestro Simona 01/09/1988 B.C. Cortina, Gatti Alessia 02/07/2002 C.S. Esercito
Costella Anna 30/07/2002 B.C. Cortina con riserva Cavalleri Noemi 30/01/2001 C.S. Aeronautica Militare.
Come si sono concluse le Olimpiadi precedenti? Nell’edizione di Pechino 2022 la medaglia d’oro nel monobob andò alla statunitense Kaillie Humphries davanti alla connazionale Elana Meyers Taylor ed alla canadese Christine de Bruin. Nel bob a 2, invece, successo per la tedesca Laura Nolte davanti alla connazionale Mariama Jamanka e, di nuovo, a Elana Meyers Taylor. Tra gli uomini, invece, doppietta del leggendario Francesco Friedrich davanti in entrambi i casi a Johannes Lochner. Nel bob a 2 completa la tripletta tedesca Christoph Hafer, mentre nel bob a 4 ha centrato il podio il canadese Justin Kripps.
Come seguire gli eventi in tv? Le gare di bob valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
PROGRAMMA BOB GIOCHI OLIMPICI MILANO CORTINA 2026
Giovedì 12 febbraio
Ore 12,50 allenamento ufficiale prova 1 bob a 2 uomini
Ore 14.03 allenamento ufficiale prova 2 bob a 2 uomini
Ore 15.30 allenamento ufficiale prova 1 monobob donne
Ore 16.34 allenamento ufficiale prova 2 monobob donne
Venerdì 13 febbraio
Ore 09.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 2 uomini
Ore 10.13 allenamento ufficiale prova 4 bob a 2 uomini
Ore 11.45 allenamento ufficiale prova 3 monobob donne
Ore 12.49 allenamento ufficiale prova 4 monobob donne
Sabato 14 febbraio
Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 5 monobob donne
Ore 11.04 allenamento ufficiale prova 6 monobob donne
Ore 12.30 allenamento ufficiale prova 5 bob a 2 uomini
Ore 13.43 allenamento ufficiale prova 6 bob a 2 uomini
Domenica 15 febbraio
Ore 10.00 prima manche monobob donne
Ore 11.50 seconda manche monobob donne
Lunedì 16 febbraio
Ore 10.00 prima manche bob a 2 uomini
Ore 11.57 seconda mancche bob a 2 uomini
Ore 19.00 terza manche monobob donne
Ore 21.06 quarta manche monobob donne
Martedì 17 febbraio
Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 1 bob a 2 donne
Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 2 bob a 2 donne
Ore 19.00 terza manche bob a 2 uomini
Ore 21.05 quarta manche bob a 2 uomini
Mercoledì 18 febbraio
Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 1 bob a 4 uomini
Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 2 bob a 4 uomini
Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 2 donne
Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 4 bob a 2 donne
Giovedì 19 febbraio
Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 3 bob a 4 uomini
Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 4 bob a 4 uomini
Ore 14.00 allenamento ufficiale prova 5 bob a 2 donne
Ore 15.04 allenamento ufficiale prova 6 bob a 2 donne
Venerdì 20 febbraio
Ore 10.00 allenamento ufficiale prova 5 bob a 4 uomini
Ore 11.13 allenamento ufficiale prova 6 bob a 4 uomini
Ore 18.00 prima manche bob a 2 donne
Ore 19.50 seconda manche bob a 2 donne
Sabato 21 febbraio
Ore 10.00 prima manche bob a 4 uomini
Ore 11.57 seconda manche bob a 4 uomini
Ore 19.00 terza manche bob a 2 donne
Ore 21.05 quarta manche bob a 2 donne
Domenica 22 febbraio
Ore 10.00 terza manche bob a 4 uomini
Ore 12.15 quarta manche bob a 4 uomini