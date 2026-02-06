Il bob della Giamaica ci sarà anche a Milano Cortina 2026! E il pilota sarà il portabandiera…

La Giamaica l’ha fatto ancora. Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 il bob giamaicano sarà nuovamente protagonista, confermando una presenza che ormai non è più una sorpresa, ma una solida realtà dello sport invernale internazionale. Sul budello di Cortina d’Ampezzo, la squadra caraibica tornerà a gareggiare dopo aver ottenuto la qualificazione ufficiale in tre specialità: monobob femminile, bob a due maschile e bob a quattro maschile.

Si tratta della nona partecipazione olimpica per la Giamaica nel bob, un percorso iniziato a Calgary 1988, quando la storia di Dudley Stokes, Michael White, Devon Harris e Chris Stokes conquistò il mondo e ispirò il celebre film Disney Cool Runnings. Da allora, ciò che un tempo faceva sorridere è diventato un progetto strutturato e competitivo: la Giamaica è oggi una delle nazioni tropicali più costanti negli sport invernali.

A Milano Cortina, Mica Moore, ex atleta della Gran Bretagna ora passata ai colori giamaicani, rappresenterà il Paese nel monobob femminile. Nel settore maschile, invece, la squadra sarà presente con due equipaggi: nel bob a quattro gareggeranno Shane Pitter, Andrae Dacres, Junior Harris e Tyquendo Tracey, mentre nel bob a due il pilota Shane Pitter sarà affiancato da un frenatore scelto tra Joel Fearon, Junior Harris o Nimroy Turgott.

Un ruolo simbolico e di grande visibilità spetterà proprio a Pitter, che sarà portabandiera della Giamaica nella Cerimonia di Apertura di stasera, guidando una delegazione che segna una delle partecipazioni più significative della storia recente del Paese ai Giochi Invernali.

Il confronto con il passato è inevitabile. A Pechino 2022, la Giamaica aveva già partecipato alle stesse tre specialità, con Jazmine Fenlator-Victorian che aveva chiuso il monobob femminile al 19° posto su 20. Oggi, però, il movimento guarda avanti con maggiore consapevolezza e ambizioni più solide.

Non sono mancate, tuttavia, le difficoltà. La Federazione ha infatti lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie alla partecipazione: “Ce l’abbiamo fatta, ci siamo ufficialmente qualificati per le Olimpiadi – si legge nel messaggio pubblicato sui social – ora chiediamo il supporto dei nostri fantastici sostenitori per superare un ostacolo finanziario. La vostra generosità ci aiuterà a coprire i costi di viaggio essenziali e l’acquisto di attrezzature di alta qualità“.

E mentre riecheggia ancora la frase iconica di Cool Runnings (“Molta gente dice: Giamaica, una squadra di bob? Non ci può credere”), la risposta arriva, ancora una volta, dalla pista: la Giamaica c’è, ed è pronta a scivolare di nuovo nella storia olimpica.