Sturla Holm Laegreid pareggia un record vecchio di un secolo! Mattatore nel biathlon, ma l’oro…
Sturla Holm Laegreid ha conquistato cinque medaglie nel biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: bronzo nell’individuale, bronzo nella sprint, argento nell’inseguimento, argento nella staffetta maschile e oggi l’argento nella mass start. Il norvegese ha fatto parecchio parlare per le sue dichiarazioni in conferenza stampa e per la sua ammissione di infedeltà, ma è più importante soffermarsi sul fatto che è salito sul podio in cinque eventi sui sei andati in scena ad Anterselva (all’appello manca soltanto la staffetta mista) è assolutamente rimarchevole dal punto di vista tecnico.
Cinque allori a cinque cerchi nella stessa edizione dei Giochi, ma senza essere mai riuscito a vincere una gara. Lo scandinavo ha eguagliato un record che regge addirittura da 102 anni: a Chamonix 1924, infatti, il suo connazionale Roald Larsen si mise al collo un alloro in tutte le specialità dello speed skating (argento sui 1500 e nel completo; bronzo sui 500, 5000 e 10000 metri). Oggi la gara è stata vinta dall’altro norvegese Johannes Dale-Skjevdal, che è stato impeccabile al tiro ed è riuscito a involarsi verso il trionfo, chiudendo in bellezza la sua avventura sulle nevi altoatesine.
Laegreid saluterà Anterselva come l’uomo più medagliato nel biathlon in questa edizione dei Giochi e a livello assoluto è alla pari del connazionale Johannes Klaebo, che ha vinto cinque ori nello sci di fondo diventando l’atleta in assoluto più vincente della storia delle Olimpiadi Invernali e domani andrà a caccia dell’en-plein di titoli (sarà tra i grandi favoriti anche nella mitica 50 km).