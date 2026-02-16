Atletica, record del mondo della mezza maratona di marcia? Il tempo “proposal” di Yamanishi e i limiti

Toshikazu Yamanishi si è cimentato nella mezza maratona di marcia, la nuova distanza dal tacco e punta che ci terrà compagnia nel prossimo futuro e che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: dal 1° gennaio 2026 si è passati dai tradizionali 20 km ai 21,097 km e il giapponese si è espresso con il brillante tempo di 1h20:34 in occasione dei campionati nazionali andati in scena durante il fine settimana sulle strade di Kobe.

Si tratta del nuovo record del mondo o, meglio, di un world record proposal: cosa significa? Essendo una nuova specialità, World Athletics ha definito un tempo minimo per considerare una prestazione meritevole dello status di primato globale. Gli esperti hanno stabilito il crono di 1h21:30: il Campione del Mondo 2019 e 2022, nonché bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove vinse il nostro Massimo Stano, è andato ampiamente sotto a quel riferimento e dunque prossimamente verrà ratificato il record del mondo.

Yamanishi è transitato in 1h16:26 al ventesimo chilometro, ad appena dieci secondi dal record del mondo siglato dagli egli stesso un anno fa (1h16:10 sempre un anno fa a Kobe). L’intento è sfumato tra le donne: Yukiko Umeno si è imposta in 1h35:01, ben superare a 1h30:30 imposto dalla Federazione Internazionale.