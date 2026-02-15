Atletica, Alessia Succo da record mondiale. Giardiello fa sperare nel mezzofondo, doppietta Prenzato tra le allieve

Alessia Succo si è meritata la copertina della seconda giornata dei Campionati Italiani allievi indoor, andati in scena al PalaCasali di Ancona. La 17enne piemontese ha firmato il record mondiale under 18 sui 60 ostacoli, ritoccando di un paio di centesimi il primato che ella stessa aveva stampato lo scorso anno ed esprimendosi con il notevole tempo di 8.05.

Federico Giardiello ha invece firmato il record italiano di categoria sui 1500 metri, correndo in 3:55.51 e togliendo tre decimi al precedente primato che Manuel Zanini aveva siglato un paio di anni fa. Asia Prenzato ha completato la doppietta 800-1500 metri, mentre sui 200 metri si sono distinti Matteo Berardo (21.81) ed Elisa Calzolari (24.15).

Da annotare la buona prestazione della quindicenne Edith Mauro nel salto con l’asta (3.85 metri). Altri risultati: Gianmarco Bellucci ha vinto i 60 ostacoli (7.91), Kalidjatou Bance ha avuto la meglio sui 400 metri (55.36), i due giri di pista al maschile portano la firma di Riccardo Mereu (49.02), Irosayike Ikuenobe è stata la migliore nel salto triplo (12.74), Rocco Magnan ha fatto suo il triplo (14.64), salto in alto femminile a Sofia Zanon (1.72), getto del peso femminile firmato da Chiara Sora (14.21).