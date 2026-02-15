Atletica, Sara Fantini debutta con una buona misura. Si rivede Matteo Togni, stagionale di Molinarolo

Sara Fantini ha aperto la propria stagione con una buona misura, lanciando il martello a 72.38 metri in quel di Piacenza, dove è andata in scena una prova regionale dei Campionati Italiani invernali di lanci. La Campionessa d’Europa ha aperto la serie con 71.22, poi ha raggiunto l’apice di giornata e a seguire si è espressa in 68.20, 70.79, 69.75 e un nullo finale. L’emiliana sarà protagonista tra un paio di settimane alla finale nazionale di Mariano Comense (in provincia di Como), inseguendo il 18mo titolo consecutivo tra inverno ed estate.

Elisa Molinarolo ha aggiunto un centimetro al proprio stagionale nel salto con l’asta, valicando 4.51 metri al secondo tentativo e poi commettendo tre errori a 4.61 nell’impianto di Padova, dove Ottavia Cestonaro ha ritoccato il proprio personale nel salto in lungo dopo quattro anni (6.47).

Matteo Togni ha deciso di gareggiare a Bergamo: il Campione d’Europa U20 dei 110 ostacoli ha preso parte alle batterie dei 60 hs, correndo in 7.97 e rinunciando alla finale, dove ha avuto la meglio il 18enne Filippo Vedana con 7.94 al suo esordio tra le barriere assolute da 106 centimetri.