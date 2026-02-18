L’Italia ha spaventato le Campionesse del Mondo! Battaglia totale col Canada alle Olimpiadi, poi l’extra-end…

L’Italia ha lottato ad armi pari con le Campionesse del Mondo, dimostrando un eccellente livello di gioco che aumenta i rimpianti per quanto non si è visto durante le prime cinque partite del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno tenuto testa al fortissimo Canada, le hanno contenute sul 4-5 fino all’ottavo end, sono andate sotto per 4-7, si sono inventate una rimonta da urlo mettendo a segno tre punti nel decimo end e hanno trascinato la contesa al supplementare. All’extra-end il Canada ha fatto valere il martello e l’esperienza, riuscendo a conquistare la vittoria per 8-7.

La notizia della serata è l’esordio a cinque cerchi di Rebecca Mariani, la figlia del CT Marco, che l’aveva selezionata al posto della veterana Angela Romei generando parecchie polemiche alla vigilia dell’evento più importante del quadriennio. La 19enne è stata inserita nel quartetto al posto di Marta Lo Deserto, che ieri era caduta sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e che per l’occasione è stata sostituita dalla giovane promessa. Mariani ha giocato da lead (la prima a tirare le stone) e Giulia Zardini Lacedelli è passata a second, mentre Elena Mathis e Stefania Constantini sono state confermate come third e skip.

La nostra Nazionale è incappata nella sesta sconfitta di fronte al proprio pubblico e resta ferma all’ottavo posto con due vittorie all’attivo, in attesa dell’ultimo match del round robin, previsto giovedì 19 febbraio (ore 14.05) contro la Gran Bretagna, in piena lotta per qualificarsi alle semifinali per cui hanno già staccato il biglietto la Svezia e la Svizzera.

LA CRONACA DI ITALIA-CANADA

Le azzurre si sono meritate il diritto di iniziare la partita con il vantaggio del martello, ma non è riuscita la mano nulla e hanno marcato un punto. Le nordamericane hanno messo la testa avanti portando due stone in casa, poi un botta e risposta da un punto per il 3-2 al termine del quarto set. Stefania Constantini e compagne sono riuscite a piazzare una mano nulla prima dell’intervallo (3-2), ma al ritorno sul ghiaccio le Campionesse del Mondo hanno piazzato un micidiale uno-due che ha permesso l’allungo sul 5-2.

Le padrone di casa non si sono arrese, sono riuscite a strappare l’hammer nell’ottavo parziale e si sono avvicinate sul 5-4, salvo poi crollare sotto i due punti siglati dalle nordamericane nel nono parziale. Sul 4-7 sembrava non ci fosse più storia, invece le azzurre si sono inventate una giocata da urlo e hanno arpionato il pareggio (7-7). All’extra-end c’è però stato poco da fare contro il martello nordamericano ed è arrivata la sconfitta onorevole.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Gran Bretagna vs Giappone 9-3

Svizzera vs Danimarca 6-4

Svezia vs Cina 9-4

Canada vs Italia 8-7, extra-end

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI

1. Svezia 7 vittorie (9 partite disputate), qualificata alle semifinali

2. Svizzera 6 vittorie (8 partite disputate), qualificata alle semifinali

3. Corea del Sud 5 vittorie (8 partite disputate)

3. USA 5 vittorie (8 partite disputate)

5. Canada 5 vittorie (9 partite disputate)

6. Gran Bretagna 4 vittorie (8 partite disputate)

7. Danimarca 4 vittorie (9 partite disputate)

8. Italia 2 vittorie (8 partite disputate)

8. Cina 2 vittorie (8 partite disputate)

10. Giappone 1 vittoria (8 partite disputate)