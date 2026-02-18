Che cos’è il Draw Shot Challenge nel curling: la classifica dei centimetri che può riguardare l’Italia

L’Italia è in piena lotta per qualificarsi alle semifinali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver conquistato quattro vittorie nelle prime otto partite disputate, gli azzurri si giocheranno tutto nell’ultima giornata del round robin, in programma giovedì 19 febbraio (ore 09.05). I padroni di casa saranno chiamati a sconfiggere l’imbattuta Svizzera (otto affermazioni in altrettanti incontri giocati sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, gli elvetici sono già certi del primo posto nella fase a girone unico) per essere certi dell’ammissione alla fase a eliminazione diretta senza dipendere dai risultati altrui.

E se la nostra Nazionale dovesse perdere con i rossocrociati? Sarebbe eliminazione certa e addio alla possibilità di lottare per le medaglie? Risposta negativa: anche chiudendo il round robin con un ko, l’Italia avrebbe ancora una chance di passare il turno, ma a quel punto dovrebbe sperare in un incrocio di risultati estremamente favorevoli: la Norvegia dovrebbe perdere contro il Canada (secondo in classifica con il bilancio di 7-1 e già certo della qualificazione alle semifinali) e la Germania dovrebbe perdere contro la Cina.

In questo caso gli azzurri arriveranno a pari merito con Norvegia e USA a quota quattro vittorie e cinque sconfitte, al quarto posto in classifica generale. Come si scioglie la situazione di parità e si decide chi merita di chiudere effettivamente in quarta posizione e proseguire il proprio cammino nella Perla delle Dolomiti? Si prendono in considerazione gli scontri diretti: l’Italia ha battuto gli USA per 8-5 e ha perso contro la Norvegia per 10-7, gli americani hanno avuto la meglio sugli scandinavi per 10-8. Risultato: una vittoria e una sconfitta a testa, non basta per sciogliere il nodo. Ed ecco che entrerebbe in gioco il Draw Shot Challenge, ma cos’è questa classifica?

Prima di ogni partita, ogni squadra tira un paio di stone (una in senso orario e una in senso antiorario): chi va più vicino al centro, inizia l’incontro. Tutti questi riscontri metrici contribuiscono a stilare la graduatoria del DSC: si scartano le due peggiori misure per squadra e si fa una media tra tutti gli altri. Gli USA hanno chiuso il torneo con una media di 17,663 centimetri (risultato definitivo), mentre l’Italia si trova attualmente a 18,764 centimetri e la Norvegia è molto più attardata con 24,907 centimetri.

In caso di arrivo a pari merito tra USA, Italia e Norvegia si andrà dunque a guardare il DSC: gli scandinavi non avrebbero speranze, mentre gli azzurri possono sperare di sorpassare gli americani e dunque garantirsi la qualificazione alle semifinali, ma dovrebbero lanciare con un errore non superiore ai 19,8 centimetri complessivi prima della sfida con la Svizzera. Missione decisamente complicata, ma è un’opzione a tutti gli effetti che possiamo considerare.