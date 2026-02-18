Curling, l’Italia si qualifica per la semifinale se…Le combinazioni per l’ultima giornata

L’Italia è ancora in corsa per l’accesso alle semifinali nel curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno ancora il destino nelle proprie mani, o forse sarebbe meglio dire nelle proprie stone, in quanto un successo all’ultima giornata contro la Svizzera darebbe la matematica certezza della qualificazione.

Gli azzurri, infatti, sarebbero terzi in caso di sconfitta della Norvegia col Canada, e sfiderebbero proprio i canadesi in semifinale (l’altro match sarebbe Svizzera-Gran Bretagna, con la Norvegia eliminata), mentre sarebbero quarti in caso di vittoria dei norvegesi, e ritroverebbero ancora la Svizzera in semifinale (l’altra sfida sarebbe ancora Canada-Norvegia, con la Gran Bretagna eliminata).

Gli incastri si complicano terribilmente in caso di sconfitta dell’Italia contro la Svizzera: dovrebbero a quel punto verificarsi contemporaneamente tre ipotesi, ovvero che la Norvegia perda col Canada, che la Germania perda con la Cina, e che l’Italia lanci nel Last Stone Draw contro gli elvetici con un errore non superiore ai 19.8 cm complessivi. In tal caso l’Italia passerebbe come quarta del round robin, incontrerebbe la Svizzera, mentre l’altra semifinale sarebbe Canada-Gran Bretagna.

In parole povere, al momento le uniche certezze sono il primo posto della Svizzera ed il secondo del Canada. La Norvegia è costretta a battere il Canada, altrimenti sarà eliminata: i norvegesi non possono essere in nessun caso quarti, quindi o battono i canadesi e li ritrovano nuovamente in semifinale o tornano subito a casa.

La Gran Bretagna deve sperare in una sconfitta dell’Italia o della Norvegia, altrimenti sarà eliminata. Gli Stati Uniti, invece, devono sperare in una sconfitta sia dell’Italia che della Norvegia, inoltre dovranno auspicare una vittoria della Germania sulla Cina, in caso contrario dovranno sperare che l’Italia lanci nel Last Stone Draw con un errore superiore ai 19.9 cm complessivi. La Germania è già eliminata, ma una vittoria dei teutonici, unita ad una sconfitta dell’Italia, da sola basterebbe ad eliminare gli azzurri.

Perché l’Italia passa se batte la Svizzera? In caso di sconfitta della Norvegia, l’Italia arriverebbe a pari punti con la Gran Bretagna, con cui ha vinto lo scontro diretto, quindi sarebbe terza, mentre in caso di vittoria della Norvegia, le tre squadre sarebbero a pari merito, quindi la classifica avulsa premierebbe la Norvegia, terza, e l’Italia, quarta.

Perché l’Italia perdendo avrebbe bisogno degli incastri citati per passare il turno? L’unico scenario che premierebbe l’Italia sarebbe quello di un arrivo a pari punti al quarto posto con Norvegia e Stati Uniti, nel quale la classifica avulsa non romperebbe la parità, motivo per il quale si andrebbe a vedere il Draw Shot Challenge. In questo caso la Norvegia sarebbe certamente eliminata poiché non potrebbe finire davanti ad Italia e Stati Uniti, mentre l’Italia per finire davanti agli Stati Uniti dovrebbe lanciare commettendo un errore non superiore ai 19.8 cm complessivi: i nordamericani hanno finito il torneo con un totale di 282.6 cm, mentre al momento gli azzurri sono a quota 262.7. Domattina dopo i primi due lanci sapremo già se l’Italia avrà ancora una speranza in caso di sconfitta o se sarà obbligata a vincere.

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…