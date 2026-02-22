Lisa Vittozzi incerta sul futuro: “Ho bisogno di un po’ di tempo. Spero ci siano altre giovani”

Lisa Vittozzi sarà la portabandiera, assieme a Davide Ghiotto, dell’Italia nella Cerimonia di Chiusura che questa sera a Verona farà calare il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra ha tracciato un bilancio, guardando anche al futuro, a Studio Nord News.

L’azzurra sarà grande protagonista all’Arena di Verona, dove vivrà altre emozioni da sommare a quelle già provate in pista: “Ero abbastanza incredula quando ho saputo del mio ruolo da portabandiera: non mi è mai successo un incarico del genere ed è stato molto emozionante, non vedo l’ora di godermelo. Da questi Giochi mi porto a casa tante emozioni, una grande esperienza“.

La sappadina non ha fretta di decidere cosa farà nel prosieguo della sua carriera: “Volevo arrivare qui al mio meglio con l’obiettivo di conquistare un oro e ci sono riuscita. Il mio futuro lo deciderò in primavera, dopo un bel po’ di ferie. È stato molto difficile arrivare fin qui, ed ora ho bisogno di un po’ di tempo. Nel futuro spero che ci siano altri giovani pronti a crescere“.