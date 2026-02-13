Lisa Francesia Boirai: “Grandissima esperienza, ho dato tutto, ci ho provato fino alla fine”

Nessun rimpianto per Lisa Francesia Boirai alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il tutto pur se la diciassettenne, una delle più giovani portacolori azzurre in questa rassegna a cinque cerchi, chiude la propria gara nello snowboard cross agli ottavi di finale, e con un unico spazio lasciato aperto ad essere decisivo. Ma, alla fine dei conti, è la prima volta al ballo delle grandi.

Così Boirai ai microfoni Rai per quel che riguarda la prima sua esperienza a cinque cerchi: “Grandissima esperienza, ho dato tutto e ci ho provato fino alla fine, c’ero quasi. Mi sono divertita, è stato davvero fantastico, anche davanti alla mia famiglia. E’ stato davvero bello“.

E su Michela Moioli, impegnata in quel momento, come pure in merito a “Michi è in forma, adesso tiferò per lei e per Sofia. Forza Italia davvero, ce la mettiamo tutta, tutto il team“.

Classe 2008 di Courmayeur, Lisa Francesia Boirai ha già conquistato un bronzo mondiale a livello junior, e a fine 2024 ha esordito in Coppa del Mondo in quel di Cervinia. Con Michela Moioli come idolo, ha cercato di seguirne le orme: ovviamente quello odierno è soltanto un punto di partenza.