L’Inter si rialza con il Genoa e allunga in Serie A, il Napoli vincere allo scadere, Como da Champions League

L’Inter ha sconfitto il Genoa per 2-0 nell’anticipo della 27ma giornata di Serie A, rialzando la testa dopo la dolorosa eliminazione subita nei playoff di Champions League per mano dei norvegesi del Bodo/Glimt. I neroazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro grazie alle reti di Dimarco al 31′ su invito di Mkhitaryan e al rigore trasformato da Calhanoglu al 70′, allungando in testa alla classifica generale: i punti di vantaggio nei confronti del Milan sono saliti a 13, i rossoneri replicheranno domani sul campo della Cremonese.

Il Napoli è tornato al successo dopo aver pareggiato contro la Roma e aver perso contro l’Atalanta, sconfiggendo il Verona per 2-1 grazie al gol firmato all’ultimo minuto da Osimhen, dopo che la rete di Hojlund al 2′ era stata riacciuffata da Akpa Akpro al 65′. Il Como ha battuto il Lecce per 3-1, rimontando al gol siglato da Coulibaly al 13′ con le stoccata di Douvikas al 18′, Rodriguez al 35′ e Kempf al 44′.

Il Napoli si trova in terza posizione, a -1 dal Milan e a +3 sulla Roma, attesa dal big match contro la Juventus. Il Como si è issato provvisoriamente al quinto posto, a -2 dai giallorossi e a +2 sui bianconeri, in una sempre più rovente lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Lecce condivide la terzultima piazza con Fiorentina e Cremonese, a -3 da Torino e Genoa.