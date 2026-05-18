Lotta infuocata per la Champions League: chi la spunta tra Milan, Como, Juventus e Roma? Salvezza incerta

Lotta infuocata per la qualificazione alla prossima Champions League: restano due pass da assegnare attraverso la Serie A e tutto si deciderà nell’ultima giornata, in programma il prossimo weekend. La Juventus è crollata in casa contro la Fiorentina per 2-0, il Como ha regolato il Parma per 1-0 di fronte al proprio pubblico, il Milan è riuscito ad avere la meglio sul campo del Genoa per 2-1, la Roma ha sconfitto la Lazio in un derby accesissimo per 2-0.

La classifica: Milan e Roma a quota 70, Como e Juventus a 68. I rossoneri ospiteranno il Cagliari, i giallorossi faranno visita al Verona, i lariani incroceranno la Cremonese in trasferta, i bianconeri saranno impegnati nel derby con il Torino. Le migliori due andranno in Champions League, le altre due dovranno accontentarsi dell’Europa League. Il Napoli ha battuto il Pisa per 2-0 e si è garantito il biglietto per la massima competizione continentale.

L’Inter aveva già conquistato matematicamente lo scudetto e ha pareggiato con il Verona per 1-1 allo Stadio San Siro, alzando poi al cielo il trofeo di fronte al proprio pubblico. La Cremonese ha infilato la seconda vittoria consecutiva (1-0 a Udine) e resta terzultima a un punto di distacco dal Lecce (3-2 al Sassuolo nel recupero): la peggiore retrocederà in Serie B con Verona e Pisa, i salentini ospiteranno il Genoa e i lombardi dovranno vedersela con il Como.

L’Atalanta giocherà la Conference League (ko per 1-0 contro il Bologna), il Cagliari ha battuto il Torino per 2-1. In settimana verrà comunicato il calendario dettagliato dell’ultima giornata, sicuramente cinque partite si giocheranno in contemporanea, ovvero quelle che coinvolgono le squadre in lotta per la Champions League e la salvezza.