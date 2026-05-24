Serie A calcio 2026: classifica finale e verdetti. Scudetto, qualificate a Champions League ed Europa League, retrocesse in Serie B

Si è conclusa la Serie A 2025-2026 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti al termine di questa intensa stagione. L’Inter si è laureata Campionessa d’Italia: i neroazzurri hanno conquistato il ventunesimo scudetto della propria storia. I ragazzi di Chivu hanno avuto la meglio al termine di una stagione appassionante, dominando negli ultimi due mesi e meritando con pieno merito il titolo, festeggiando aritmeticamente con grande anticipo.

L’Inter giocherà la prossima edizione della Champions League alla pari del Napoli (i partenopei si sono visti sfilare il tricolore dal petto, chiudendo in seconda posizione), alla Roma (estremamente solida e concreta nel finale di stagione) e al sorprendente Como, che dopo essere stato addirittura in Serie D nel recentissimo passato è riuscito a strappare il pass per la massima competizione continentale (sarà la prima apparizione in Europa per i lariani).

Il Milan è letteralmente crollato negli ultimi due mesi e il ko conclusivo contro il Cagliari è costato la qualificazione alla Champions League: i rossoneri dovranno accontentarsi di disputare l’Europa League insieme alla Juventus, la cui battuta d’arresto contro la Fiorentina alla penultima giornata è costata la gloria. L’Atalanta ha terminato in settima posizione e prenderà parte alla Conference League, la terza manifestazione europea per importanza.

Rimangono fuori dall’Europa il Bologna e la Lazio. Inter e Napoli dovrebbero contendersi la Supercoppa Italiana, ma il ritorno a due sole partecipanti deve ancora essere confermato. A retrocedere in Serie B sono Cremonese, Verona e Pisa. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti della Serie A 2025-2026 di calcio.

VERDETTI SERIE A CALCIO 2026: SCUDETTO, QUALIFICATE COPPE EUROPEE E RETROCESSE

SCUDETTO (CAMPIONI D’ITALIA): Inter.

QUALIFICATE ALLA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027: Inter, Napoli, Roma, Como.

QUALIFICATE ALL’EUROPA LEAGUE 2026-2027: Juventus, Milan.

QUALIFICATA ALLA CONFERENCE LEAGUE 2026-2027: Atalanta.

TESTE DI SERIE COPPA ITALIA 2026-2027 (già agli ottavi di finale): Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus, Milan, Atalanta, Bologna.

QUALIFICATE ALLA SUPERCOPPA ITALIANA (FORMAT DA CONFERMARE): Inter, Napoli.

RETROCESSE IN SERIE B: Cremonese, Verona, Pisa

CLASSIFICA FINALE SERIE A CALCIO 2025-2026

1. Inter 87

2. Napoli 76

3. Roma 73

4. Como 71

5. Juventus 71

6. Milan 70

7. Atalanta 59

8. Bologna 56

9. Lazio 54

10. Udinese 50

11. Sassuolo 49

12. Parma 45

13. Torino 44

14. Cagliari 43

15. Fiorentina 42

16. Genoa 41

17. Lecce 38

18. Cremonese 34

19. Verona 21

20. Pisa 18