Lecce corsaro alla Unipol Domus: blitz dei giallorossi contro il Cagliari di Pisacane

Sarà una delle giornate più lunghe nella storia del torneo la venticinquesima del campionato di serie A, turno che si concluderà mercoledì sera con la disputa di Milan-Como. Nel penultimo atto della sesta di ritorno il Lecce vince 2-0 a Cagliari e conquista un successo di capitale importanza nella corsa verso la salvezza.

Grazie al successo odierno i pugliesi, alla seconda affermazione consecutiva, sopravanzano infatti la Fiorentina e si portano a tre lunghezze di vantaggio sulla diciottesima piazza. A risolvere la partita disputata alla Unipol Domus sono i gol messi a segno da Gandelman e Ramadani nella seconda parte della ripresa.

Gli ospiti passano al sessantacinquesimo minuto quando la punizione tagliata battuta da Sottil pesca Gandelman che, sfruttando le incertezze della difesa rossoblù, insacca di testa il punto dell’1-0. Sembrerebbe lecito attendersi la reazione dei padroni di casa ed invece a chiudere i conti sono gli ospiti, Coulibaly vince un contrasto e serve Ramadani che calcia secco e trafigge il colpevole Caprile sul palo di competenza per il 2-0.

Il blitz della truppa allenata da Di Francesco riapre la lotta in zona salvezza perché se Verona e Pisa sembrano già ampiamente attardate, sono quattro le squadre raccolte in tre punti che in tredici partite si daranno battaglia per cercare di evitare la temutissima diciottesima piazza e festeggiare la salvezza.