Calcio: Napoli-Roma finisce in parità, 25a di Serie A senza troppi scossoni

La 25a giornata della Serie A 2025-2026 offre diversi scontri interessanti in una domenica da cinque partite, tra cui il Napoli-Roma che è più importante tra questi. Andiamo a vedere come sono andate le cose attraverso gli stadi della massima serie tricolore.

UDINESE-SASSUOLO 1-2

Bene in trasferta i neroverdi, che passano a Udine nonostante il vantaggio friulano messo assieme da Solet al decimo minuto su azione personale molto fantasiosa. Ripresa decisiva per il Sassuolo: l’1-1 è di Laurenté, che viene servito da Pinamonti di tacco per andare a battere Okoye di destro al 57′. Due minuti dopo il gol vittoria, stavolta proprio di Pinamonti e anche di precisione. Ci sarebbe il 2-2 di Bertola, ma viene annullato per fallo di mano. Ed è la maggiore delle situazioni potenzialmente favorevoli ai bianconeri prima del triplice fischio.

CREMONESE-GENOA 0-0

Poco da raccontare a Cremona, con un pareggio che non aiuta nessuna delle due squadre, appaiate a quota 24. Non tantissime occasioni dalle due parti, con Vardy che all’inizio prova a colpire per la Cremonese, ma il recupero è la vera fonte di maggiori chance da una parte e dall’altra. Prima ci prova Amorim sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi è Bonazzoli a cercare di portare avanti i padroni di casa: un tentativo per parte, 0-0.

PARMA-HELLAS VERONA 2-1

Solo nel finale il Parma riesce a passare al Tardini contro i veronesi, che falliscono l’ottenimento di un punto importante in chiave salvezza. Inizia quasi subito Bernabè, che porta avanti il Parma dopo quattro minuti con il sinistro. Nel finale di primo tempo il Verona pareggia su rigore (Circati atterra Bowie), che va a realizzare Harroui. Il tutto nonostante i veneti siano in 10 dall’11’ perché Orban viene espulso per proteste dopo un contrasto con Delprato. Nonostante l’inferiorità numerica il Verona continua a tentare, ma il Parma ha l’ultima parola: al terzo minuto di recupero Pellegrino realizza la rete del definitivo vantaggio.

TORINO-BOLOGNA 1-2

Vittoria importante per il Bologna, che così si riprende una posizione importante nella lotta per l’ottavo posto. Dopo un primo tempo abbastanza blando e senza reti, è la ripresa a dare tanti responsi. I rossoblu vanno avanti con l’autogol di Vlasic al 49′, ma il Torino si fa perdonare con lo stesso autore del misfatto, che pareggia su respinta di Skorupski effettuata ai danni di un tiro di Zapata, ed è il 62′. Al 70′ la realizzazione vincente di Castro su assist di Bernardeschi.

NAPOLI-ROMA 2-2

Il big match di giornata vede le due squadre avere un mezzo punto che non è perfettamente chiaro quanto sia utile e quanto no da ambo le parti. Di fatto è la Roma che spreca. Va subito in vantaggio, la squadra ospite, con Malen che al 7′ sfrutta gli sviluppi di un contropiede. Al 40′ il pari del Napoli, con Spinazzola che segna il tipico gol dell’ex, ricevendo l’assist di Elmas e sfruttando anche una deviazione di Pisilli. Al 71′ Malen, su rigore assegnato per fallo di Rrahmani su Wesley, raddoppia, ma ancora una volta i partenopei pareggiano, stavolta con Alisson Santos che supera anche Svilar con il destro.