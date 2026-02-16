Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 17-18 febbraio, tv, streaming

Dopo qualche settimana di pausa, in seguito alla fine della Fase Campionato, la Champions League è pronta a tornare in scena con uno dei momenti di maggior pathos del torneo: quello dei playoff.

Sono 8 le squadre già qualificate agli ottavi di finale, mentre – fra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio – altre 16 si giocheranno gli altri 8 slot rimanenti in testa a testa di andata e ritorno. Particolare attenzione alle squadre italiane, impegnate in 3 duelli: la Juventus e l’Atalanta, che martedì faranno visita rispettivamente ai turchi del Galatasaray (h 18.45) e ai tedeschi del Borussia Dortmund (h 21.00), e l’Inter, attesa mercoledì dal viaggio in Norvegia per il faccia a faccia col Bodo/Glimt.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite valide per l’andata dei playoff della Champions League 2025-2026.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 17-18 FEBBRAIO

Martedì 17 febbraio

18.45 Galatasaray-Juventus – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Borussia Dortmund-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Monaco-PSG (Champions League) – Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

Mercoledì 17 febbraio

18.45 Qarabag-Newcastle – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bodo/Glimt-Inter – In diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Bruges-Atletico Madrid – Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen – Sky Sport 253 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

